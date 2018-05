Bowers & Wilkins PX im Test: Guter Sound, miese Software

Fazit: Viel Licht und viel Schatten

Mit einem Listenpreis von 399 Euro, der im freien Markt aktuell nur wenig geringer ist, zählen die Bowers & Wilkins PX eher zu den teureren Modellen mit Geräuschunterdrückung. Die Klangqualität ist gewohnt gut - wer noch nie einen B&W-Kopfhörer ausprobiert hat, sollte dies schleunigst nachholen. Für Audiopuristen, denen der Sound wichtiger als diverse Noise-Cancelling-Features oder eine kabellose Bedienung ist, sind die PX nur mit Abstrichen zu empfehlen.

Denn am Ende weiß man bei dem Kopfhörer am Schluss nicht genau, was er wirklich sein will. Ein Highend-Audioprodukt für zuhause, ein Begleiter im Großraumbüro und auf dem Arbeitsweg oder ein mobiler Kopfhörer für Flugreisen? So klingt er - wenn man die richtige Einstellung endlich gefunden hat - zwar richtig gut, aber nie perfekt. Inakzeptabel ist die langsame und wenig benutzerfreundliche App. In der Software-Abteilung muss Bowers & Wilkins definitiv nachrüsten.