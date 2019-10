Microsoft bringt Android-Smartphone mit zwei Displays

Auch wenn das Android-Design an vielen Stellen durchscheint, dürfte es sich um eine relativ stark angepasste Version des mobilen Betriebssystems handeln. Es ist Microsofts erstes Handy seit dem letzten Windows Phone, das 2007 veröffentlicht wurde. Der Schritt zu Android hat sich bereits in der Vergangenheit abgezeichnet. So hat Microsoft zuletzt Windows zunehmend mit neuen Funktionen versorgt, die in Verbindung mit Android-Handys genutzt werden können.

Auf den Markt kommen wird das Handy Weihnachten 2020. Details zum Preis wurden vorerst nicht genannt.