Samsung Galaxy Tab S6 Lite im Test: Gerät hui, Android pfui

Mit dem Galaxy Tab S6 Lite hat Samsung ein neues Tablet auf den Markt gebracht. Es soll von der Funktionalität her an das iPad Pro herankommen, aber nur die Hälfte kosten. Wir haben das Galaxy Tab S6 Lite samt S Pen unter die Lupe genommen und uns näher angesehen, wie Android auf Tablets funktioniert.

Eines vorweg: Ich bin kein Tablet-User, habe weder ein Android-Tablet noch ein iPad in Gebrauch. In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder den Versuch gestartet, ein Tablet in mein alltägliches Nutzungsverhalten zu integrieren. Am Ende bin ich stets beim Smartphone geblieben, ein Tablet konnte mich nie überzeugen. Nun ein neuer Versuch mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite und Android 10.