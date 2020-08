Google Pixel 4a im Test: Das kleine Fotowunder

Das Kamera-Wunder

Kommen wir gleich zum Herzstück des Pixel 4a - der Kamera. Wer das erste Mal mit dem Pixel 4a Fotos aufnimmt, wird schnell bestätigen, dass damit fantastische Bilder möglich sind. Und zwar mit einem für das Jahr 2020 recht ungewöhnlichen Kamera-Setup. Denn das Pixel 4a setzt auf nur eine einzige Kamera-Linse. Diese ist zusammen mit einem LED-Blitz auf einem rechteckigen Modul auf der Rückseite angebracht, löst mit 12,2 MP auf und hat eine Blende von f/1,7.

Fotos bei gutem Tageslicht sind für ein Smartphone in dieser Preisklasse von richtig hoher Qualität. Ähnlich sieht es mit Fotos bei Bewölkung oder nicht ganz so guten Lichtverhältnissen aus. Die Farben werden naturgetreu dargestellt, ebenso wenig gibt es an Sättigung, Kontrast oder Belichtung etwas auszusetzen und die Details werden klar und deutlich dargestellt.