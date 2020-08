Galaxy Note 20 Ultra im Test: Mit Ecken, Kanten und Stift

Gleich und doch anders

Das übrige Design des Note 20 Ultra entspricht Großteils dem Note 10+. Der linke und rechte Displayrand fällt etwas stärker ab als beim Note 20 Ultra und es ist etwa 3mm länger.

Es ist aber die Summe an Kleinigkeiten, die beim Note 20 Ultra dieses grobe Gefühl auslösen: Das herausstehende Kameramodul und dessen nicht abgerundeten Kanten, der nicht optimal platzierte S Pen, das Gehäuse, das oben und unten über das Displayglas hinausragt und nicht bündig abschließt.

Es wirkt fast so, als hätte Samsung bewusst die metallische Farbe Bronze und das leicht raue Finish für die Rückseite gewählt, um die Summe der oben genannten Kleinigkeiten in ein „Industrial“ Look and Feel zu verpacken – Design als Schadensbegrenzung. Um es positiv auszudrücken: Nach dem super-smoothen Note 10+ gibt Samsung den treuen Note-Fans mit dem Note 20 Ultra Ecken und Kanten, damit sie ein neues haptisches Erlebnis haben.

Und falls sich jemand wundern sollte, warum ein Klappern zu hören ist, wenn man das Smartphone schnell hoch nimmt oder umdreht: Das ist die Linse der Hauptkamera, die optisch stabilisiert ist und in ihre Position einrastet.