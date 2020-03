Samsung Galaxy S20 Ultra 5G im Test

Wechselt man in den Live-Focus-Modus, werden einem mehr Einstellungsmöglichkeiten in Sachen künstlicher Tiefenunschärfe geboten. Das Tolle an diesem Modus ist, dass die Tiefenunschärfe auch im Nachhinein angepasst werden kann - sowohl in ihrer Art und Weise als auch in ihrer Intensität. Das Problem an dem Feature ist, dass die Fotos meist sehr künstlich wirken und mit Natürlichkeit nicht mehr viel zu tun haben.

Verbessert hat Samsung auch den Nachtmodus. Dieser liefert natürlichere und auch schärfere Fotos, als dies bei der S10-Reihe der Fall war.