Samsung schummelt bei der Kamera des Galaxy S20

Erwartungen geweckt

Es ist daher unmöglich, dass Samsung auf einen tatsächlichen optischen Zoom setzt. Vielmehr nutzt der Hersteller bei den Zoom-Funktionen des S20 und des S20+ das so genannte Cropping - also die digitale Vergrößerung. Dafür verwendet Samsung den hochauflösenden 64-MP-Bildsensor, was jedoch auch eine mehr oder weniger verlustfreie Vergrößerung im unteren Bereich ermöglichen kann.

Von einer optischen Vergrößerung hat Samsung tatsächlich nie gesprochen, allerdings von "dreifachem Hybrid-Zoom", "30-fachem Digitalzoom" und "Telephoto-Kameras". Bei solchen Bezeichnungen und Beschreibungen braucht man sich nicht wundern, wenn Nutzer sich einen echten optischen Zoom erwarten und sich am Ende veräppelt vorkommen.