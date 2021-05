Xiaomi Mi 11 Ultra im Test: Der neue Smartphone-König

Die Spezifikationen des Xiaomi Mi 11 Ultra zeigen, dass in das Handy alles hineingepackt wurde, was derzeit am Smartphone-Markt möglich ist.

Der chinesische Hersteller will mit einem wuchtigen Kameramodul samt Zweit-Display , mit einer außerordentlichen Kameraausstattung , einem hochwertigen Screen und mit einer extremen Ladeleistung neue Maßstäbe bei Spitzenklasse-Phones setzen.

Es hat sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet, was mit dem Mi 11 Ultra nun tatsächlich einzutreten scheint. Xiaomi rückt den Konkurrenten von Samsung und Apple nicht mehr nur ordentlich auf die Pelle, sondern stellt die Mitbewerber mit gleich mehreren Spezifikationen in den Schatten.

Xiaomi Mi 11 Ultra - Anruf wird am Rear-Display angezeigt

Trotz des riesigen Kameramoduls ist die Gewichtsverteilung des Mi 11 Ultra gut ausbalanciert , sodass es nicht nach vorne zu kippen droht, wenn man es in einer Hand hält.

Es hebt sich weit von vom restlichen Gehäuse ab und wirkt mit seinem Zweit-Display aus manchen Perspektiven so, als hätte man eine kleine Actioncam einfach draufgepappt . Das Modul ist allerdings zentriert angebracht, wodurch das Handy nicht wackelt oder in eine Schräglage gerät, wenn es flach auch dem Tisch liegt.

Konkret handelt es sich bei dem Zweit-Bildschirm um ein Display, das auch in Xiaomi-Fitnessband Mi Band 5 verbaut wird. Es ist ein 1,1 Zoll großes AMOLED mit einer maximalen Helligkeit von 450 nits .

Der kleine Screen, der sich neben der Kameralinsen auf der Rückseite befindet, lässt auf spezielle Super-Features hoffen. Doch am Ende ist er nur ein kleines Gimmick.

Refresh-Rate, Farbstärke, Helligkeit und Kontrast - das Mi 11 Ultra hat einen wahrlich erstklassigen Bildschirm an dem es absolut nichts auszusetzen gibt und der zu den besten Smartphone-Displays zählt.

Bei den Helligkeits-Spezifikationen, ist Xiaomi hier wieder seinen Konkurrenten voraus. Auch in der Praxis zeigt sich, dass das Display den Bildschirmen der Apple- und Samsung-Spitzengeräte zumindest ebenbürtig ist.

Eigenartig ist allerdings, dass die Vorschau am Rear-Display nur für den Standardmodus genutzt werden kann. Gerade für den Porträtmodus wäre die rückwärtige Vorschau aber weitaus sinnvoller.

In den Settings kann das Rear-Display allerdings mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten angepasst werden. So lässt sich etwa ein beliebiger Schriftzug genauso anzeigen wie ein selbst gewähltes Bild .

Die 50 MP Hauptkamera nimmt Fotos standardmäßig mit 12,5 MP (4:3) beziehungsweise 8,9 MP (16:9) auf. Durch das 4-in-1-Binning wächst die Pixelgröße von 1,4µm auf 2,8µm an.

Alles in allem bleibt das Zweit-Display auf der Rückseite ein Hingucker , mit dem sich das Mi 11 Ultra von der Konkurrenz abhebt. Einen wirklichen Nutzen kann man schwer daraus ziehen - am ehesten noch für Selfies mit der Hauptkamera.

Gerade bei einem Smartphone in dieser Preisklasse mit einer solchen Extrem-Ausstattung nimmt man solche kleineren Aspekte genauer unter die Lupe. Und gerade hier wäre ein schnellerer Auslöser wünschenswert.

In den allermeisten Situationen ist dies auch nicht weiter störend. Wenn man allerdings einen bestimmten Moment festhalten will, kann diese kleine Verzögerung zur Herausforderung werden.

Was ebenso aufgefallen ist, dass die Kamera-App nicht unbedingt die schnellste ist . Drückt man den Auslöser, dauert es meist einige Augenblicke, bis die Kamera reagiert und das Foto aufnimmt.

Auf der Suche nach einer Schwäche bei der Kamera, könnte man bei der Ausbalancierung von helleren und dunkleren Bereichen fündig werden. Manchmal, so könnte der Eindruck entstehen, sind die Bilder etwas falsch belichtet , sodass die helleren beziehungsweise dunkleren Bereiche etwas "ausreißen" und nicht mehr ganz korrekt dargestellt werden.

Dass die Bilder im Weitwinkelmodus gegenüber der Hauptkamera leicht an Qualität verlieren, ist auch beim Mi 11 Ultra der Fall. Gegenüber dem Standardmodus zeigen sich beim Weitwinkel kleinere Schwächen bei der Schärfe und beim Dynamikumfang .

Der Porträtmodus funktioniert in allen Lichtsituationen bestens . Er verleiht dem Bild eine noch deutlichere Tiefenunschärfe und kann Vorder- von Hintergrund ziemlich exakt unterscheiden.

Bei Xiaomi hat man sich wohl gedacht: Wenn Samsung einen 100-fachen Zoom hat, dann machen wir einfach einen 120-fachen Zoom. Das ändert halt nichts an der Tatsache, dass sowohl bei Samsung als auch bei Xiaomi diese exorbitanten digitalen Zoom-Funktionen unbrauchbar sind. Eine beeindruckende Spielerei sind sie dennoch.

Zwar verleiht Xiaomi den Nachtbildern nicht unbedingt eine "warme" nächtliche Atmosphäre, wie man es am ehesten von den Pixel-Phones kennt. Allerdings können auch hier die Fotos mit detailreichen Aufnahmen überzeugen.

Praktisch bei 8K-Aufnahmen ist jedenfalls das Snapshot-Tool . Damit lässt sich ein per Knopfdruck ein Screenshot aus dem Clip exportieren. Dieser hat in der Regel eine wirklich gute Bildqualität und eine Auflösung von 30 MP.

In der Praxis sind 8K-Aufnahmen mehr oder weniger sinnlos. Einerseits kann man sie kaum in voller Auflösung ansehen, andererseits haben die allermeisten Geräte ihre Mühe, ein solches Video abzuspielen.

Wer auf den Porträtmodus verzichten kann, sollte vielleicht versuchen, Selfies mithilfe des Zweit-Displays aufzunehmen. Die Bildqualität der Hauptkamera ist in vielen Situationen halt doch um einiges besser.

Die Frontkamera löst mit 20 MP und nimmt standardmäßig 15-MP-Bilder auf. 1080p-Videos sind mit maximal 60fps möglich, 720p-Clips mit maximal 120fps . Wie bei der Hauptkamera auf der Rückseite gibt es auch an der Bildqualität der Selfie-Kamera kaum etwas auszusetzen.

Besonders positiv aufgefallen ist mir der hervorragende Bildstabilisator : Dieser ist tatsächlich in der Lage die wackeligen Handbewegungen oder sogar das Gehen weitgehend auszupendeln, ohne dass die Aufnahmen dabei allzu viel an Natürlichkeit verlieren.

Die Videoqualität ist mit dem Mi 11 Ultra allemal beeindruckend . Vor allem bei Sonnenschein im Freien gibt es an den Videoaufnahmen kaum etwas auszusetzen. Ebenso hat das Handy kaum Probleme mit dem Licht-Schatten-Wechsel und kann sich besonders rasch auf die neue Lichtsituation einstellen.

Ob es tatsächlich am optischen Sensor liegt, kann schwer beantwortet werden. Jedenfalls zickte bei mir der Fingerabdrucksensor ziemlich oft herum. Auch der Trick, einen Finger zweimal einzuscannen, konnte hier nicht weiterhelfen.

Chip, Speicherformat und Arbeitsspeicher lassen darauf schließen, dass das Mi 11 Ultra ein regelrechtes Powerhouse ist. Dass dem tatsächlich so ist, zeigt sich in der Praxis: Sämtliche Apps und Spiele laufen ohne Verzögerungen und einwandfrei.

Unter der Haube des Mi 11 Ultra steckt der aktuelle Flaggschiff-Prozessor aus dem Hause Qualcomm: Snapdragon 888 5G (5nm) . Dem stehen je nach Modell 8/256 GB, 12/256 GB oder 12/512 GB zur Seite. Gespeichert wird nach dem UFS 3.1 Format, was das Handy unter anderem richtig flott macht.

Während Apple, Samsung, Nokia, Realme und Google sich zur Software-Pflege für mehrere Jahre selbst verpflichtet haben, steht eine solche Garantie von Xiaomi noch aus. Wie lange die Xiaomi-Smartphones mit Updates versorgt werden, kann also nicht allgemeingültig beantwortet werden.

Der größte Schwachpunkt des Betriebssystems ist jedoch die nicht vorhandene Update-Policy . Im Vergleich mit der Konkurrenz hinkt Xiaomi in Sachen Update-Garantie weit hinterher.

Design und Usability des MIUI sind weitgehend eine Frage des Geschmacks. Xiaomi übertreibt es hier ziemlich mit Animationen, was mich persönlich so manches Mal stört. Allerdings können diese Animationen auch deaktiviert werden.

Ein Wermutstropfen: Wenn schon der Akku nicht lange durchhält, so lässt er sich zumindest besonders zügig wieder aufladen. Mit dem mitgelieferten 67 Watt Ladegerät zählt das Mi 11 Ultra zu jenen Smartphones, deren Akkus am schnellsten aufgeladen werden.

Dreht man die Auflösung herunter verlängert sich die Akkudauer etwas, allerdings nicht wesentlich. Wie viel zusätzliche Akku-Minuten das Herunterschrauben der Refresh-Rate bewirkt, habe ich nicht ausprobiert. Wer will schon ein solch zentrales Feature, das man dann nicht nutzen kann.

Fazit

Das Xiaomi Mi 11 Ultra ist ein Smartphone der absoluten Spitzenklasse, das in nahezu allen Belangen zu beeindrucken weiß. Das Handy nimmt es allemal mit den Flaggschiffen von Samsung und Apple auf und stellt diese in vielen Bereichen in den Schatten.

Was die Hardware und die Fotoqualität betrifft, ist das Mi 11 Ultra der Konkurrenz durchaus voraus. Schwächen zeigen sich am ehesten bei der Software beziehungsweise bei der Benutzeroberfläche und vor allem bei der Update-Policy.

Der größte Dealbreaker ist jedoch der Preis, bei dem Xiaomi den Mitbewerbern ebenso voraus ist: In Österreich wird das Xiaomi Mi 11 Ultra nämlich zu einem UVP von 1.499 Euro angeboten.

Ähnlich wie das Samsung Galaxy S21 Ultra ist das Xiaomi Mi 11 Ultra kein Smartphone für den Massenmarkt, was sich vor allem beim Preis zeigt.

Vielmehr will Xiaomi mit dem Mi 11 Ultra beweisen, dass das Unternehmen längst zu den besten Smartphone-Herstellern gehört. Das Mi 11 Ultra ist also mehr ein Showcase-Handy, das an der Spitze der Xiaomi-Handys steht.

Wer auf der Suche nach einem guten Smartphone ist, muss nicht 1.499 Euro ausgeben, um eine hochwertige Kamera und eine gute Ausstattung zu bekommen. Wer ungefähr halb so viele Euros locker macht, erhält bereits Smartphones, die einen nicht enttäuschen werden.