Video: So schnell lässt sich ein Handy-Akku mit 120 Watt laden

50 Prozent in 5 Minuten

Während Oppo es bei einer Ankündigung belässt, hat die Vivo-Marke Iqoo ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie schnell sich ein Smartphone mit 120 Watt laden lässt. Das Handy in dem Video verfügt über einen Akku mit einer Kapazität von 4.000 mAh. In gerademal 5 Minuten wird das Handy von 1 auf 50 Prozent geladen. In insgesamt 10 Minuten ist der Akku auf 80 Prozent geladen. Voll geladen ist er in ungefähr 15 Minuten.