Xiaomi lädt Smartphone in neuer Rekordzeit auf

200 Watt Ladeleistung

Kabellos ermöglicht die Ladetechnik eine Leistung von 120 Watt. Damit soll sich derselbe Akku in 15 Minuten komplett aufladen lassen, wie Xiaomi in einem Video demonstriert.

Wann das HyperCharge-System marktfähig sein wird, beziehungsweise wann die ersten Smartphones mit dieser Ladetechnik auf den Markt kommen werden, hat Xiaomi nicht verraten.

Verfügbare Schnellladetechnik

Das Smartphone, das sich aktuell am schnellsten aufladen lässt und auch tatsächlich erhältlich ist, ist das Vivo iQOO 7. Es wird mit 120 Watt kabelgebunden aufgeladen und soll in 15 Minuten zur Gänze aufgeladen sein. Die extrem hohe Ladeleistung ist aktuell allerdings nur in dem Modell verbaut, das ausschließlich in China erhältlich ist. Das globale Modell wird mit 66 Watt geladen.