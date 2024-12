Perplexity Pro: Magenta-Kunden bekommen KI-Tool für ein Jahr gratis

“Die Künstliche Intelligenz wird das Herzstück unserer Zukunft sein. Wir alle werden AI verwenden”, sagt Magenta-CEO Rodrigo Diehl . Perplexity sei das “erste von vielen AI-Tools, die bei Magenta noch folgen werden”, so der Unternehmenschef.

Kundinnen und Kunden von Magenta können ab sofort einen einjährigen Jahreszugang für das KI-Tool Perplexity Pro freischalten. Sowohl Mobilfunk- als auch Internetkunden finden den entsprechenden Code in der “ Mein Magenta ”-App, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab. Das Abo endet nach Ablauf automatisch, Zahlungsdaten müssen keine hinterlegt werden. Regulär kostet Perplexity Pro 20 Dollar pro Monat .

KI-Suchmaschine

Perplexity AI ist 2022 gestartet und bietet eine Mischung aus KI-Assistent und Suchmaschine. Man kann dem Tool also Fragen stellen, wie man es etwa von ChatGPT oder Google Gemini kennt. Für die Antworten werden dann auch Web-Suchergebnisse miteinbezogen. Das Tool fasst die Ergebnisse dann in einem Text zusammen, liefert gleichzeitig aber auch Links zu den Quellen.

Perplexity setzt dabei auch auf KI-Modelle anderer Firmen. Mit der Pro-Suche hat man so Zugriff auf GPT-4 Omni und Claude 3. Auch die Wolfram-Alpha-Engine wird miteinbezogen. In der Gratis-Version hat man pro Tag maximal 5 dieser Pro Searches, in der Pro-Version mindestens 300. Zudem können mit dem Pro-Account unlimitiert Bilder und Text zum Analysieren hochgeladen werden.