Neues ChatGPT-Abo kostet 200 Dollar pro Monat

In den kommenden Tagen will OpenAI zahlreiche Neuerungen vorstellen. Die erste Ankündigung überrascht mit einem hohen Preis.

"12 Tage, 12 Livestreams" so lautet das Motto von OpenAI für die kommenden 2 Wochen. Die Macher von ChatGPT wollen in nächsten Tagen jede Menge Neuheiten verkünden - "große und kleine", wie sie in einem Posting auf X schreiben.

Den Anfang macht eine Neuerung, die auf wenig Gegenliebe stößt. OpenAI hat nämlich ein neues Abo eingeführt, das 200 Dollar im Monat kostet. Damit ist das Pro-Abo genau 10-mal so teuer wie das Plus-Abo, das auf 20 Dollar monatlich kommt.

➤ Mehr lesen: ChatGPT weigert sich, diese Namen zu sagen