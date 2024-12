Wunschzettel: Die besten Geschenklisten-Apps für iOS und Android

Während die Weihnachtszeit eine besinnliche Zeit sein soll, verkommt der Dezember oft zu einem besonders stressigen Monat. Neben der Planung für eventuelle Feierlichkeiten sind es vor allem die Geschenke, die gerne einmal Nerven kosten.

Wer was schenkt, wie das Budget verteilt wird und was bereits besorgt wurde sind nur einige der Fragen, die so manche Schenkende verzweifeln lässt. Einige Apps wollen uns diesen Weihnachtsstress abnehmen.

Wir stellen euch diese Apps vor: