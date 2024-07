WLAN-Router überwacht Wohnung ohne Kameras oder Sensoren

Das System kann dabei nicht nur zwischen Objekten, Haustieren oder Menschen unterscheiden. Auch können einzelne Menschen aufgrund ihrer jeweils einzigartigen “Bewegungssignatur” voneinander unterschieden werden, wie es vonseiten Gamgee heißt.

Nachbarn überwachen

Das System ist so aufgebaut, dass einzelne Räume erstellt und Überwachungszonen festgelegt werden können. Das Produkt könnte in der Praxis aber auch noch Datenschutzfragen aufwerfen. So ist es laut dem Start-up theoretisch auch möglich, Bewegungen in der Nachbarwohnung zu registrieren. Verhindert werden soll das durch “virtuelle Grenzen”, die man manuell in der App festlegen kann.

Gamgee hat eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo zur Finanzierung gestartet. Das günstigste Set aus 3 Zugangspunkten wird dort um 295 Euro angeboten. 4 Zugangspunkte gibt es um 345 Euro. Ausgeliefert werden sollen die Geräte im Jänner 2025.