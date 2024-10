Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um einen großen Neubau, sondern ein Upgrade für die bestehenden Leopard 2 A7. Das Upgrade ist aber nicht bloß eine Kleinigkeit, sondern das israelische Trophy APS .

Der A7A1 hat dazu 4 Radarsensoren, die an den Ecken des Turms angebracht sind. Diese erfassen die anfliegende Bedrohung und geben sie an eine Recheneinheit weiter. Diese berechnet die Flugbahn und gibt, sofern das Geschoß den Panzer treffen würde, den Kill-Befehl.

Dabei handelt es sich um ein aktives Hard-Kill-Abwehrsystem. Das heißt: Heranfliegende Geschoße und Raketen werden zerstört, bevor sie im Panzer einschlagen können. Die Bundeswehr beschreibt es in einer Meldung etwas malerisch als „unsichtbaren Schutzschild“.

Einer der 4 Radarsensoren am Turm des A7A1

Der wird von den Werfern am Dach des Turms ausgeführt. Der Werfer richtet sich zum Geschoß aus und zündet eine Ladung, die dem Projektil oder der Rakete Splitter entgegenschießt. Diese zerstören im Idealfall die Bedrohung, bevor sie den Panzer erreicht.

Am Dach des Turms des A7A1 sind 2 Werfer , die jeweils nach links und rechts orientiert sind. Jeder hat eine Abdeckung von über 180 Grad , wodurch ein Rundumschutz erreicht wird. Die Werfer laden automatisch nach, nachdem sie gefeuert haben.

Im Gegensatz zu Reaktivpanzerung ist Trophy also mehrfach nutzbar. Reaktivpanzerung wird über der eigentlichen Panzerung montiert. Wird sie getroffen, zündet eine nach außen gerichtete Ladung.

Beim A7A1 wurde hinter den Werfern eine Schutzplatte mit Sichtfenster installiert. Sollte die Besatzung gerade oben aus dem Turm schauen, wenn Trophy aktiv wird, werden sie so nicht von den heißen Gasen getroffen, die beim Zünden der Abwehrladung entstehen.

Das System selbst funktioniert vollautomatisch und erfordert kein Eingreifen der Besatzung, um Bedrohungen abzuwehren. Es muss lediglich eingeschaltet werden.

Das System reagiert in weniger als einer Sekunde, kann also auch auf kurze Distanzen rechtzeitig reagieren, etwa wenn im urbanen Bereich mit einem RPG-7 auf den Panzer geschossen wird. In folgendem Video sieht man gleich zu Beginn, wie Trophy eine Rakete auf kurze Distanz abwehrt.