Wo soll ich meinen WLAN-Router aufstellen?

Der nächste große Fehler ist eine Platzierung auf dem Boden, oder in einem niedrigen Regal. Wie bereits beschrieben, breitet sich das Signal horizontal und nach unten aus, weshalb der Router auf dem Fußboden wenig für die Ausbreitung tut. Insbesondere, wenn man in einer Wohnung wohnt, denn dann könnten die Nachbarn unten eine bessere Verbindung haben als man selbst. Aber auch in einem Haus sollte der Router möglichst weit oben angebracht werden, idealerweise an der Wand. Dort hat das Signal besonders wenige Hindernisse zu überwinden, da keine Möbel, Menschen oder Tiere im Weg sind.

Hat man einen Router mit Antenne, was in einem Haus besonders hilfreich ist, hat man mehr Freiheiten bei der Ortswahl. Die Antennen sollten so ausgerichtet werden, dass das Signal optimal verteilt wird. Sie strahlt zu den Seiten und von ihrer Spitze geradeaus. Daher sollten sie in die Richtung zeigen, in der das Signal gebraucht wird. Hängt der Router im Obergeschoss, sollten die Antennen also nach unten zeigen.