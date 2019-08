Netgear Nighthawk AX12: Schlägt der Raumschiff-Router das Mesh-WLAN?

WiFi 6 und WPA3

Ebenfalls an Bord ist der neueste WLAN-Standard WiFi 6 (802.11ax). Wie schon beim Test des Magenta-Gigabit-Tarifs beschrieben, ist das der derzeit schnellste WLAN-Standard, um drahtlos Daten zu übertragen. Router, die diesen Standard unterstützen, sind derzeit noch rar, genauso wie Endgeräte. Mit dem AX12 ist man jedenfalls zukunftssicher.

Auch WPA3 wird unterstützt, der Nachfolger des derzeit gängigen Sicherheitsstandards WPA2. Hier muss man aber beachten, dass die Endgeräte WPA3 unterstützen müssen. Wird das WLAN mit WPA3 gesichert, können sich nur WPA3-kompatible Geräte verbinden – und davon gibt es momentan nicht viele.

Der AX12 unterstützt 12 WLAN-Streams – daher auch der Name. Dadurch sollte es keine Engpässe geben, wenn viele Geräte gleichzeitig das WLAN mit hohen Bandbreiten beanspruchen. Allerdings sind 4 dieser Streams für das 2,4-GHz-Band vorgesehen, das eigentlich nur noch von alten Geräten genutzt wird. Im 5-GHz-Band stehen die 8 Streams nur zur Verfügung, wenn eine Kanalbreite von 80 MHz genutzt wird. Wählt man eine Kanalbreite von 160 MHz (bis zu 1.2 Gbit/s pro Stream statt 600 Mbit/s) sind nur noch 4 Streams verfügbar. Man muss sich also entscheiden, ob man die maximale Geschwindigkeit haben oder mehr Geräte störungsfrei betreiben will.

Installation und App

Falls das alles schon zu kompliziert geklungen hat, wird man vermutlich eher zu einem Mesh-WLAN geneigt sein – oder jetzt erst recht Lust bekommen haben, sich mit WLAN- und Netzwerktechnik zu beschäftigen. Das Einrichten des AX12 ist zum Glück wenig kompliziert. Wer schon Erfahrung mit Netgear-Produkten hat, wird vermutlich das Web-Interface routerlogin.net nutzen. Alternativ kann die Nighthawk-App am Smartphone genutzt werden.

Die App ist simpel aufgebaut, ohne Optionen, die allzu sehr in die Tiefe gehen. Das Aktivieren des AX-Modus für WiFi 6 kann etwa nicht in der App gemacht werden. Auch das Auswählen der Kanalbreite ist nicht möglich. Immerhin gibt es die Geräteverwaltung und einen Speedtest (keine automatische Messfunktion), sowie die Möglichkeit per App aus der Ferne auf die Routereinstellungen zuzugreifen.