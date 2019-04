D-Link COVR-2202 im Test: Mesh-WLAN mit Blumenvasen

Simple App, nervige Bugs

Die D-Link App setzt nicht nur beim Einrichten auf Simplizität, sondern auch beim Bedienen und Einstellen. Als Zusatzfunktion gibt es das Erstellen von Zeitplänen. Hier kann festgelegt werden, wann welche Geräte im WLAN online sein dürfen. Ansonsten ist die App eher feature-arm. Man kann zwar die Internetgeschwindigkeit messen, allerdings ist dies nicht automatisiert einstellbar und es gibt auch kein Protokoll der vorherigen Messungen.

Dafür gibt es aber einen sehr nervigen Bug. Selbst wenn das Gast-WLAN in der App deaktiviert ist, ist es als offenes WLAN sichtbar. Man kann sich zwar nicht mit Notebook oder Smartphone einloggen, dennoch ist es etwas, was mich stört. Wenn das Gäste-WLAN deaktiviert ist, dann hat das Mesh-WLAN gefälligst nicht die SSID öffentlich zu machen. Und schon gar nicht sollte es als offen angezeigt werden, was unnötig Aufmerksamkeit erregt und Leute geradezu einlädt zu versuchen, sich damit zu verbinden.

Ebenfalls nicht optimal ist, dass, sobald man eine Einstellung am WLAN geändert hat, das Mesh-WLAN einen Mini-Reboot macht. Schaltet man etwa das Gast-WLAN ab, sind für eine halbe Minute die Stationen nicht erreichbar. Will man in dieser Zeit noch etwas in der App machen, sieht man eine Fehlermeldung, laut der kein kompatibles D-Link-Gerät gefunden wurde. Es wäre doch nicht zu viel verlangt gewesen, in dieser Zeit ein „Bitte warten sie einen Moment, bis die Einstellungen übernommen wurden“-Text einzubauen, anstatt User halb aus der App zu schmeißen.