Google Wifi im Test: Mesh-fähige Türstopper

Für die Familie

Google Wifi bietet auch weitreichende Möglichkeiten, um die Nutzung des Netzwerkes für die eigene Familie zu regulieren. Gerade für Kinder kann diese Funktion nützlich sein. So kann man etwa das Label “Kinder” erstellen und es mit bestimmten Geräten im Netzwerk verknüpfen. Anschließend kann man regulieren, was diese Geräte im Netzwerk dürfen. Das zeitlich Beschränken des Internetzuganges (“Pausen”) ist dabei genauso möglich, wie etwa das Sperren von nicht-jugendfreien-Inhalten. Die Geräte greifen dabei auf Googles Safe-Search-Datenbank zu, die in der Regel aktuell und sehr umfangreich sein dürfte.

Fazit

Google Wifi ist ein sehr einfach einzurichtender Mesh-fähiger Router, der für den Einsatz im Heim alle notwendigen Funktionen mitbringt. Das Konfigurieren per App und nicht per Web-Oberfläche funktionierte im Test zuverlässig und einfach. Die App selbst in Googles Material-Design ist hübsch und intuitiv. Die erweiterten Statistiken und Netzwerk-Tests sind nicht nur interessant anzusehen, sondern könnten auch bei Problemen ein wertvoller Indikator dafür sein, wo genau der Fehler liegt.