A1 Mesh im Test: Scheiben gegen schlechten WLAN-Empfang

Abgesehen von der Power-Taste ist außerdem eine WPS-Taste an dem Gerät vorhanden. Neben den Geräten selbst samt Netzteilen und einem Ethernet-Kabel liegt in der Box noch die kurz gehaltene Installationsanleitung.

Inbetriebnahme und Empfang

Die Mesh-Discs ersetzen das WLAN-Netz des vorhandenen Routers komplett, darum sollte man jenes zuerst deaktivieren, wie in der Anleitung empfohlen wird. Anschließend verbindet man eine Disc per Ethernet-Kabel mit dem ersten LAN-Port seines Routers. Die anderen Discs werden an weiteren Stellen des zu versorgenden Gebietes platziert. Empfohlen wird, dass sie als Dreieck verteilt aufgestellt werden, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Eine LED auf dem Gerät zeigt an, ob der Standort in Sachen Empfang in Ordnung geht, oder ob man ihn ändern sollte. Leuchtet alles grün, ist die Aufstellung perfekt und abgeschlossen.

Anschließend muss man sich mit dem WLAN verbinden. Die entsprechende SSID sowie den WPA2-Schlüssel findet man auf abnehmbaren Kärtchen auf den WLAN Discs. Aus Sicherheitsgründen sollte man aber sowohl die voreingestellte SSID als auch den Netzwerkschlüssel rasch ändern.

Im futurezone-Test funktionierte sowohl das Einrichten als auch das Verbinden ohne Probleme. Innerhalb weniger Minuten war ich über das neu kreierte Mesh-Netzwerk online.

In Sachen Empfang hielten die Discs, was sie versprechen. Selbst dicke Altbauwände waren für einen reibungslosen Betrieb kein Problem. Ich konnte durchwegs alle Geräte in vollem Empfang und im 5GHz-Modus betreiben.