Video: Das passiert, wenn ein Cybertruck in eine Mauer kracht

Ein Video zeigt, was passiert, wenn das massive E-Auto von Tesla mit 56 km/h in eine Betonwand hineinfährt.

Vor der US-Zulassung

Solche Crashtests sind vor Fahrzeugzulassungen üblich. Damit wird sichergestellt, dass das Fahrzeug verkehrstauglich ist. Der Cybertruck wurde kurz nach der Aufnahme im November 2023 in den USA zugelassen.

Laut Tesla habe die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA dem Cybertruck damals eine Gesamtbewertung mit der maximalen Punktzahl 5/5 gegeben. In Europa ist der Pickup-Truck noch nicht zugelassen, da er aufgrund seiner Fahrzeugabmessungen nicht den europäischen Sicherheitsstandards entspricht.

Strengere Tests bislang ausständig

Wie Digital Trends zu bedenken gibt, ist es verwunderlich, warum der Cybertruck bislang noch immer nicht vom IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) getestet wurde. Die Tests der US-Organisation gelten nämlich als strenger als jene der NHTSA. Beim IIHS würde etwa auch der Schutz bei kleinen Überlappungskollisionen getestet – also was passiert, wenn die vordere Ecke des Fahrzeugs mit einem anderen Auto, einem Baum oder einem Strommast zusammenstößt.

Der NHTSA-Test verrät außerdem nicht, wie der massive Pickup-Truck bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger abschneiden würde. Bei diesem Test liegt der Fokus nämlich ausschließlich auf der Sicherheit der Insassen.