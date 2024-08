Der Cybertruck wird zum Elektro-Panzer

Der Cybertruck kann in alles Mögliche umgerüstet werden. So wurden bereits Polizeiautos und ein Cybertruck-Krankenwagen gesichtet. Jetzt gibt es den Cybertruck auch als Panzer. Diese neue Tesla-Variante ist sowohl für militärische Zwecke gedacht als auch für Privatpersonen, die mit einem Panzer herumfahren wollen.

In einem Statement sagen sie: „Archimedes Defense und Unplugged Performance haben sich zusammengeschlossen, um Sting auf den Markt zu bringen – eine innovative Serie gepanzerter Tesla Cybertrucks mit integriertem Stromaggregat. Diese Serie wurde für diejenigen entwickelt, die ein Höchstmaß an Leistung, Schutz und Energieunabhängigkeit suchen. Der Sting ist sowohl für staatliche als auch zivile Einsätze konzipiert und für die härtesten Umgebungen ausgelegt. Er bietet unübertroffene Fähigkeiten für all jene, die auf alles vorbereitet sein wollen.“

3 Ausführungen

Der Panzer-Cybertruck wird in 3 Varianten angeboten. Die erste Variante, „Sting Baja“, verfügt über ein zusätzliches Stromaggregat im Kofferraum, das bis zu 125 kW speichern kann. Damit kann das Fahrzeug weiter fahren als der Standard-Cybertruck.

Das zweite Modell, „Sting Protector“, bietet eine zusätzliche Panzerung, die die Insassen vor Geschossen bis zu 7,62 mm schützen soll. Zwar behauptet Tesla bereits, der Cybertruck sei kugelsicher, jedoch gilt das nicht für die Fenster. Das dritte Modell von Unplugged Performance ist der „Sting APC“, der eine Panzerung gegen Geschosse bis zu 14,5 mm besitzt und zusätzlich eine Platte zum Schutz vor Sprengfallen und Minen.