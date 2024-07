Tesla Cybertruck landet nach schwerem Unfall auf dem Dach

Damit sich ein bockhartes, 3 Tonnen schwere Stahlgebilde überschlägt, ist einiges an Energie notwendig. Also kann man sich ungefähr vorstellen, welche Kräfte bei diesem Unfall gewirkt haben. Es dürfte übrigens der erste Crash sein, bei dem sich ein Tesla Cybertruck überschlagen hat.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich angeblich 4 Personen in dem elektrischen Pickup. 3 Personen blieben unverletzt, 1 Person musste mit leichten Verletzungen am Arm in ein Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet Vicksburg Daily News in einem Livestream auf Facebook.

