Tesla bringt 700 Dollar teure Kühlbox für Cybertruck-Frunk

Angeblich 90 Getränkedosen passen in stahlverkleidetes Zubehör. Rivian zeigt unterdessen eine neue Outdoor-Küche.

In vielen Elektroautos findet sich neben einem Kofferraum im Heck auch zusätzlicher Platz unter der Fronthaube. Der " Frunk " (Front-Trunk) weist allerdings meistens unförmige Dimensionen auf, weshalb das Verstauen von Gepäck darin oft nicht ganz so einfach ist. Beim Cybertruck ist der Frunk relativ breit, dafür nicht besonders tief. Tesla hat nun eine Kühlbox herausgebracht , die genau rein passt.

Es wird bestimmt nicht lange dauern, bis jemand testet, ob wirklich 90 Dosen in die Tesla-Cybertruck-Frunk-Kühlbox passen

Tesla-Rivale Rivian hat unterdessen eine neue " Travel Kitchen " vorgestellt. Die Outdoor-Küche für den Elektro-Pick-up-Truck Rivian R1T ist laut Electrek ein sehnlich erwartetes Accessoire. Früher bot Rivian eine Outdoor-Küche zum Herausziehen aus dem "Gear Tunnel", einem Hohlraum zwischen Passagierkabine und Ladefläche, an. 2022 wurde dieses Zubehör aber eingestellt, seitdem gibt es keinen Ersatz.

Lichterkette über Induktionskochplatten

Die Travel Kitchen soll nun an anderer Stelle errichtet werden, nämlich auf der Ladeklappe. Sie wird in einer Tasche geliefert, kann auseinandergeklappt werden und bietet 2 Induktionskochfelder, die vom Bordakku des Rivian R1T gespeist werden. Außerdem enthält die mobile Küche eine Lade, Arbeitsflächen, sowie Lichter, die an einer Kette zwischen zwei seitlich montierten Stangen hängen. Der Preis: 1.400 Dollar.