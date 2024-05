Cybertruck sollte Meere befahren können, bleibt in Fluss hängen

Ein Tesla-Fahrer in den USA hat versucht, die Geländegängigkeit seines Cybertruck zu testen und ist damit in einen kleinen Fluss in einem Canyon gefahren. Die 70 Zentimeter Wattiefe des Elektro-Pick-up-Trucks kommen in fließenden Gewässern gut zur Geltung. Darauf, wie wasserdicht das Fahrzeug ist, kommt es beim Überqueren von Flüssen aber nicht nur an. Auch das Ufer muss erklommen werden. Das gelang in diesem Fall nicht - weder im Vorwärts- noch im Rückwärtsgang.

