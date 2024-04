Video: Pedal bleibt stecken, Cybertruck beschleunigt von allein

In einem TikTok-Video zeigt ein Cybertruck-Fahrer, wie ein Problem mit dem Beschleunigungspedal zu einer potenziell lebensgefährlichen Situation führen kann. Demnach kann sich das Pedal verhaken , sodass das überdimensionierte Elektroauto quasi von allein Fahrt aufnimmt und nur schwer zum Stillstand gebracht werden kann.

Mit seinem Cybertruck ist es Elon Musk gelungen, einen riesigen Hype zu erzeugen. Auch wenn das protzige Elektrogefährt mit seinem ungewöhnlichen Design überzeugt, kann es in der Praxis nicht mit dem Hype mithalten.

Das Video und die angeblichen Probleme sind mittlerweile auch der US-Verkehrsaufsicht NHTSA bekannt. Man sei alarmiert, heißt es. Die NHTSA stehe mit dem Hersteller in Kontakt, um mehr Informationen zu bekommen, teilte eine Sprecherin mit.

Offenbar kann sich die angeklebte Abdeckung des Beschleunigungspedals lösen. Wird diese in der Folge unbewusst nach vorne geschoben, kann sich die Abdeckung in der Rückwand des Fußraums verhaken , sodass das Pedal dauerhaft im durchgedrückten Zustand eingeklemmt wird.

Cybertruck-Auslieferungen verschoben

Tesla hat sich bislang noch nicht zur losen Abdeckung des Beschleunigungspedals geäußert. In Online-Foren berichteten einige Cybertruck-Käufer*innen aber, dass ihre Auslieferungstermine kurzfristig verschoben wurden. Es wird vermutet, dass dies mit der NHTSA-Untersuchung zu tun hat.

In der Vergangenheit hatte es bereits bei anderen Autoherstellern Rückrufaktionen wegen Problemen am Beschleunigungspedal gegeben. So musste Toyota vor rund 15 Jahren mehrere Millionen Fahrzeuge zurückrufen, weil die Fußmatte sich verschieben und das Gaspedal festklemmen konnte.