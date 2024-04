Neue X-Nutzer sollen zahlen, um Tweets zu posten

Elon Musk will mit einem Abo-Modell das Bot-Problem in den Griff bekommen.

Elon Musk will neue Nutzer*innen seiner Online-Plattform X in den ersten Monaten Geld bezahlen lassen, damit sie Beiträge bei dem Twitter-Nachfolgedienst veröffentlichen dürfen. Das sei der einzige Weg, um die Aktivität automatisierter Bot-Accounts einzudämmen, schrieb Musk am Montag bei X.

Es handele sich um einen "winzigen Betrag", betonte er, ohne eine Zahl zu nennen. Nach 3 Monaten bei X sollen neue Nutzer*innen dann kostenlos posten dürfen, fügte er hinzu.

Das alte Problem mit den Bots

Musk hatte vor der Übernahme von Twitter im Oktober 2022 immer wieder angeprangert, dass es bei dem Dienst zu viele Bot-Profile gebe. Zwischenzeitlich versuchte er sogar, mit dieser Begründung aus dem rund 44 Milliarden Dollar schweren Deal zum Kauf der Plattform herauszukommen.

Doch die Aussicht, dass er vor Gericht zum Twitter-Kauf gezwungen werden könnte, brachte ihn schließlich dazu, die Übernahme abzuschließen. Danach versprach Musk immer wieder, das Bot- und Spam-Problem in den Griff zu bekommen. Aktuelle KI-Programme könnten die gängigen Tests, mit denen Bot-Accounts entlarvt werden sollen, mit Leichtigkeit bestehen, beklagte Musk nun.