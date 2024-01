LSD, Ketamin, Pilze: Vorstände besorgt über Musks Drogenkonsum

Dass Elon Musk zu spontanen Gefühlsäußerungen und überraschenden Ankündigungen neigt, ist nichts Neues. Auch dass der reichste Mann der Welt eine bipolare Persönlichkeitsstörung und eine Form von Autismus haben könnte, ist bekannt. Das Verhalten Musks in der Öffentlichkeit ist allerdings mit gigantischen Summen an investiertem Geld verbunden. Hochrangige Manager bei SpaceX, Tesla und Co., sowie Vorstandsmitglieder sind sehr besorgt, dass Musks Konsum illegaler Drogen sein Verhalten negativ beeinflusst.

Diverse Substanzen, am häufigsten Ketamin

Das Wall Street Journal berichtet, dass es zahlreiche Schilderungen dazu gibt, dass Elon Musk regelmäßig verschiedenste Drogen konsumiert hat. Bei exklusiven Parties, deren Gäste Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben müssen, soll Musk portionsweise LSD genommen haben. Kokain und psychedelische Pilze sollen ihm ebenfalls nicht fremd sein. Am häufigsten soll Musk allerdings zu Ketamin greifen, dass er als eine Art Ersatz für Antidepressiva versteht, die er in einem von Arbeit ausgefüllten Leben benötigt.