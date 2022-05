Das bescherte dem Tesla-CEO jede Menge Aufmerksamkeit, und viele kritische Stimmen. Viele Twitter-Nutzer*innen fürchten, dass Musk den Social-Media-Dienst in den Ruin treiben könnte und sie sich bald eine andere Plattform suchen müssen.

Vergangene Woche kündigte Elon Musk an, Twitter zu übernehmen. Für ungefähr 44 Milliarden US-Dollar .

Musk postete deshalb scherzhalber: „Als nächstes kaufe ich Coca-Cola und tue wieder Kokain rein.“ Dieser Tweet, freilich als Gag gemeint, sorgte dermaßen für Aufmerksamkeit, dass er zum zweitbeliebtesten Tweet in der Geschichte des Sozialen Netzwerks wurde.

Es gab mal Kokain im Cola

Musk spielt mit seinem Sager „Tue wieder Kokain rein“ darauf an, dass bis 1906 in Coca Cola tatsächlich Kokain hinzugefügt worden war in den USA. Damals wurde das Getränk laut einem Bericht vom Spiegel als Allheilmittel beworben.