Wie Elon Musk mit Twitter Geld verdienen will

Mit Personalkürzungen und Plänen, Tweets zu monetarisieren will er seine Kredite abbezahlen.

Damit Elon Musk Twitter für 46,5 Milliarden Dollar kaufen konnte, musste er sich Kredite bei verschiedenen Banken einholen. Um einen Zuschlag von 13 Milliarden Dollar zu erhalten, sowie weitere 12,5 Milliarden in Zusammenhang mit Tesla-Aktien, musste er den Banken einen Businessplan für Twitter vorlegen.

Wie die Washington Post berichtet, will Musk unter anderem bei Personalkosten sparen. So solle er den Banken gegenüber explizit von Stellenkürzungen gesprochen haben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet außerdem, dass die Gehälter der Gremium-Mitglieder gestrichen werden sollen. Damit würden 3 Millionen Dollar eingespart. Musk und Twitter haben sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Geld für virale Tweets

Neben Ausgabenkürzungen soll Musk mit Twitter auch neue Einnahmequellen erschließen wollen. Laut Reuters sollen virale Tweets oder solche, die wichtige Informationen enthalten, monetarisiert werden. Eine Idee wäre etwa, das Einbinden von Tweets auf externen Webseiten kostenpflichtig zu machen.

Musk könnte sich außerdem Inspiration bei TikTok holen und Influencer*innen dafür bezahlen, Inhalte zu liefern. Mit seinem Kreativitäts-Fond zieht TikTok immer mehr Menschen an, die Videos für die Plattform produzieren.

In einigen, inzwischen gelöschten, Tweets hat Musk weitere Vorschläge angeführt, wie Twitter mehr Geld einnehmen könnte. So hat er Änderungen zum Abo-Service Twitter Blue vorgeschlagen. Unter anderem solle der Preis gesenkt werden. Auch Twitters Abhängigkeit von Werbeeinnahmen wolle er reduzieren. Im ersten Quartal 2022 nahm Twitter insgesamt 1,2 Milliarden Dollar ein, 1,1 Milliarden davon aus Werbung (Bericht als PDF).

Tesla-Aktien verkauft

Außerdem hat Musk ein weiteres großes Paket an Aktien verkauft. Er trennte sich von rund 4,4 Millionen Tesla-Aktien und nahm damit etwa 4 Milliarden Dollar ein, wie aus Unterlagen bei der Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Danach seien keine weiteren Verkäufe mehr geplant, twitterte er in der Nacht auf Freitag. Musk nannte in den Unterlagen keine Gründe für den Aktienverkauf.