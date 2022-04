5 Dinge, die Elon Musk bei Twitter ändern will

Elon Musk will bei Twitter auf jeden Fall Änderungen vornehmen. Welche das sein könnten.

Auch die Twitter-Sperre von Donald Trump, der nach dem Aufstand im US-Kapitol dauerhaft von dem Kurznachrichten-Dienst ausgeschlossen wurde, ist zahlreichen Republikaner*innen ein Dorn im Auge. Dieser hatte in einer ersten Reaktion allerdings angekündigt, nicht auf Twitter zurückkehren zu wollen.

Musk sieht Twitter als das digitale Äquivalent eines öffentlichen Forums , „auf dem wichtige Themen für die Zukunft der Menschheit debattiert werden.“ Er möchte „freie Meinungsäußerung“ , wie er mehrfach betonte. Die sei jetzt nicht gegeben, so Musk. Doch was für Themen und Stimmen sind es, die Twitter derzeit aus seiner Sicht zensiert? Es sind vor allem Falschmeldungen von Corona-Leugner*innen rund um die Pandemie.

Doch was hat der reichste Mann der Welt mit Twitter eigentlich vor? Ein Blick auf vergangene Aussagen und Tweets deuten an, was der Tesla-CEO bei Twitter alles ändern könnte.

Jetzt ist es fix: Elon Musk und Twitter sind sich einig geworden, dass der Milliardär das Unternehmen übernehmen wird. Musk wird 54,20 Dollar pro Aktie bzw. insgesamt um die 46,5 Milliarden Dollar bezahlen. Derzeit hält er bereits 9 Prozent der Anteile, er muss über 50 Prozent kommen, damit die Übernahme in trockenen Tüchern ist. Das Ziel: Bis zum Jahresende soll es soweit sein.

Die Richtlinien einer Social-Media-Plattform seien dann gut, „wenn die extremsten 10 Prozent auf der linken und rechten Seite gleichermaßen unzufrieden sind“, schreibt Musk etwa in einem Tweet. Er will also alle - auch extreme - Positionen zulassen. Es ist zu befürchten, dass das auch dann gilt, wenn jemandes "Meinung" auf falschen Fakten basiert.

2. Entfernung von Spam-Bots - Klarnamenpflicht?

Ein weiteres Vorhaben von Musk ist das Entfernen von Spam-Bots, die er selbst aus dem Krypto-Bereich kennt. Musk forderte in der Vergangenheit Twitter öffentlich auf, etwas gegen das „nervigste Problem“ bei der Nutzung des Dienstes zu unternehmen: Spam-Bots. Doch wie will Musk diesem Problem Herr werden? Er selbst sprach mehrfach von "der Authentifizierung der Nutzer*innen als Menschen". Das deutet auf eine mögliche Klarnamenpflicht hin. Klarnamenpflicht kann aber nicht die Lösung gegen Fake News und Spam-Bots sein, weil es immer Wege gibt, Fake-Accounts anzulegen. Außerdem ist Anonymität im Netz ein hohes Gut, auf das sich viele Menschen verlassen können müssen, um ihre Meinung wirklich frei äußern zu können. Trotz Klarnamenpflicht werden auf anderen Plattformen wie Facebook immer wieder falsche Accounts angelegt. Diese schützt also nicht vor Spam-Bots.