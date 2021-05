Mit diesem Account wurde auf Elon Musks Tweet geantwortet, in dem es um seinen SNL-Auftritt geht. User*innen wurden aufgefordert, eine Promotion-Website zu besuchen, die angeblich von Elon Musk stammt.

Betrüger*innen verdienten unlängst Bitcoin im Wert von rund 40.800 US-Dollar , Ethereum im Wert von rund 13.700 US-Dollar und Dogecoin im Wert von rund 42.400 US-Dollar . Dazu nutzten sie eine einfache Masche, mit der immer wieder Personen ausgetrickst werden. Rund um die TV-Show „ Saturday Night Live “, die Musk am Samstag moderierte, wurden einige verifizierte Accounts auf Twitter gehackt. Das Profilbild und der Namen wurden auf den Namen der Show (SNL) geändert. Es wurde damit der Anschein erweckt, dass es sich um einen seriösen Twitter-Account handelt.

Elon Musk moderierte am Samstag die Show - das wurde von Betrüger*innen ausgenutzt

Falsches Versprechen

Auf der Website zu sehen ist ein Bild von Elon Musk und das Versprechen, 5.000 Bitcoin unter denjenigen zu streuen, die an einem bestimmten Event teilnehmen. Dazu sei es notwendig, zuerst Bitcoin (oder Ethereum oder Dogecoin, denn diese Betrugsmasche gibt es für mehrere Kryptowährungen) an ein bestimmtes Wallet zu überweisen, um im Anschluss die doppelte Summe zurückzuerhalten.



Da sich Elon Musk in der Vergangenheit mehrfach für Kryptowährungen stark gemacht hat, und vor allem Dogecoin immer wieder empfohlen und gehyped hat, wirkt diese Betrugsmasche für viele Opfer plausibel und hat den Betrüger*innen hohe Gewinnsummen eingebracht. Denn, wie ihr euch denken könnt, kommt nach dem Transfer der Kryptowährung nicht wie versprochen die doppelte Summe zurück, sondern die Betrüger*innen streifen die gesamten Überweisungen ein.