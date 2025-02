US-Militär plant revolutionäres Hyperschall-Flugzeug

Das wohl unbemannte Flugzeug soll schneller fliegen als Mach 5 und auch Waffen an Bord haben.

Der Dual-Mode-Antrieb wird genauer als Turbine Based Combined Cycle (TBCC) beschrieben. Bei dieser Antriebsart wird ein Turbinentriebwerk mit einem Staustrahltriebwerk (Ramjet oder Scramjet) kombiniert. Bei Ramjet sowie Scramjet handelt es sich um luftatmende Triebwerke, bei denen die einströmende Luft stark komprimiert wird. In diese komprimierte Luft wird dann Treibstoff eingespritzt, der sich entzündet. Dadurch wird Schub erzeugt. Anders als bei herkömmlichen Strahltriebwerken kommen sie ohne rotierende Innenteile aus, die die Luft im Inneren komprimieren. Bei Ramjet bzw. Scramjet wird die Luft alleine durch die hohe Eintrittsgeschwindigkeit komprimiert.

Ausschreibungen der US Air Force weisen darauf hin, dass die US-Luftwaffe weiterhin auf der Suche nach einem w iederverwendbaren, wohl unbemannten Hyperschall-Luftfahrzeug ist. In den kommenden 5 Jahren soll ein fliegender Demonstrator bzw. Prototyp gebaut werden, berichtet TWZ .

Der Dual-Mode-Antrieb gilt als eine Art Heiliger Gral bei Hyperschall-Flugzeugen . Mit ihm wären Luftfahrzeuge in der Lage, von herkömmlichen Start- und Landebahnen abzuheben und zu landen, in der Luft allerdings Überschall- und Hyperschallgeschwindigkeiten zu erreichen.

Zusätzlich wird in den Verträgen explizit von Technologien gesprochen, "die es Waffen, Waffenschächten und Schleudersystemen ermöglichen, sich mit Hyperschall vom Flugzeug zu trennen und auf ein Ziel zuzufliegen." Das stellt eine Herausforderung dar, denn bei Hyperschall wirken enorme Kräfte und große Hitze auf Flugzeug und Ladung. Wirft man während des Hyperschallfluges Munition ab, wäre diese zumindest anfänglich auch mit Hyperschallgeschwindigkeit unterwegs und müsste darauf ausgerichtet werden.

China will mit seinem Hyperschallgleiter GDF-600 etwas Ähnliches entwickeln. Das Fluggerät kann mit 25 Bomben und Raketen, aber auch Störsendern und Drohnen bestückt werden und diese hinter den feindlichen Linien abwerfen - so zumindest die Theorie. Das Konzept hat allerdings keinen Antrieb und wird mit einer Trägerrakete in eine Höhe von etwa 40 km geschossen, von wo aus er dann auf das Ziel zugleitet. Die chinesische Waffe ist außerdem nicht wiederverwendbar - eine wichtige Anforderung für die amerikanische Entwicklung.

➤ Mehr lesen: Chinas neuer Hyperschall-Gleiter wirft Streumunition ab

Hyperschall-Drohne Mayhem

Vielmehr scheinen die Anforderungen auf die Hyperschall-Drohne Mayhem (deutsch: Chaos) zu passen. Die Entwicklung dieser wurde 2020 bekannt. Sie ist einerseits wiederverwendbar, andererseits wird sie sogar mit einem TBCC-Triebwerk angetrieben. Ein Prototyp hätte in Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern Leidos 2028 fertiggestellt sein sollen, Anfang 2024 legte man allerdings die Finanzierung des Projekts auf Eis.

➤ Mehr lesen: Air Force bestellt Hyperschall-Drohne Mayhem

Seitdem ist es um Mayhem still geworden. Ebenso kamen Fragen auf, ob es überhaupt eine Nachfrage für ein Luftfahrzeug mit solchen Fähigkeiten braucht. Die neusten Ausschreibungen lassen vermuten, dass die US Air Force diese mit einem "Ja" beantwortet.