Musk will Raumstation ISS "so bald wie möglich" vom Himmel holen

21.02.2025

Elon Musk will das NASA-Budget der ISS stattdessen für die Besiedelung des Mars ausgeben.

Ein Beitrag von Elon Musk auf seiner Plattform X versetzte am Donnerstag die globale Raumfahrtgemeinschaft in Aufregung und könnte weitreichende Folgen haben. Dort spricht sich der umtriebige Berater und enge Verbündete von US-Präsident Donald Trump für ein früheres Ende der Internationalen Raumstation ISS aus. „So bald wie möglich“ solle die ISS demnach vom Himmel geholt, also aus ihrem Orbit geholt werden. ➤ Mehr lesen: Astronauten finden Luftloch in ISS mit Teebeutel Musk: Fokus auf den Mars Stattdessen will Musk das Geld, das derzeit in den Betrieb der ISS fließt, für die Besiedelung des Mars ausgeben. Auf der Raumstation werden zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt. Unter anderem wird dort beobachtet, wie sich der Klimawandel auf die Atmosphäre der Erde auswirkt. Die Raumstation gilt für viele als unverzichtbares Forschungslabor und ein beispielloses Symbol jahrzehntelanger internationaler Zusammenarbeit.

Schon 2027 Eigentlich hatte die NASA das ISS-Ende erst für 2030 vorgesehen. Manche wollten die Raumstation sogar noch länger am Leben halten. Ars Technica hat Elon Musk gefragt, wann „so bald wie möglich“ sei. „Die Entscheidung liegt beim Präsidenten, aber meine Empfehlung lautet: so bald wie möglich. Ich empfehle in 2 Jahren“, antwortete Musk. Das würde bedeuten, dass Musk die Raumstation bereits 2027 entfernen will.