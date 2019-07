TP-Link Deco P7 im Test: Scheibchenweise zum Mesh-WLAN

Weitere Funktionen

In der App kann die Geschwindigkeit gemessen werden. Die Messungen werden zwar gespeichert, eine automatische Messung ist aber nicht einstellbar. Süß: Bei einer Geschwindigkeit von 256 Mbit/s meint die App, dass man „zugleich HD-Videos und Musik streamen, online spielen und Videotelefonate tätigen kann.“ Die Deco-App ist wohl noch nicht im 4K-Zeitalter angekommen.

Wenn benötigt kann auch eine DDNS-Domain registriert werden, sowie VLAN. Portweiterleitung und Adressreservierung wird ebenfalls unterstützt, selbstverständlich auch das Aktivieren eines Gast-WLANs. Für die Status-LEDs der Stationen kann ein Nachtmodus eingestellt werden, damit sie zur Schlafenszeit nicht leuchten.

Ein bisschen gruselig ist der aktivierbare Monatsbericht. Hier sieht man die fünf am längsten genutzten Apps und Websites für die eingerichteten User – selbst wenn das Profil als „Erwachsener“ eingerichtet wurde. Das ist nicht ok. Als Admin kann ich nämlich in der App, ohne dem Wissen oder der Zustimmung anderer Personen, Profile für ihre Geräte einrichten. So kann man sie per Monatsbericht ausspionieren. Auch wenn es „nur“ die Top 5 sind, die man vermutlich ohnehin kennt, wenn man seinen Lebenspartner nicht völlig ignoriert, ist es meiner Meinung nach nicht in Ordnung, ungefragt Zugriff auf das Surfverhalten zu erlangen.

Was wiedermal fehlt in der App, so wie bei den meisten Mesh-WLAN-Systemen, ist ein vernünftiger Status-Bericht der Stationen. Ich möchte wissen mit welcher Signalstärke und Durchsatzratze die Stationen untereinander verbunden sind. Beim Deco P7 umso mehr, da es ja ein Doppelsystem aus Mesh WLAN und Powerline ist. In der App steht bei der Station lediglich „Ihr Deco funktioniert“ – auch bei der Station, bei der die Statusleuchte des Netzteils Orange statt Grün ist. Hilfe dazu findet man in der App nicht. Die Hilfe-Funktion ist nämlich ein Misch-Masch auf Englisch und Deutsch, bei dem noch dazu alle Deco-Produkte enthalten sind, anstatt nur das Produkt, das man gerade verwendet. Hier muss TP-Link nachbessern.