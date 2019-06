Magenta Gigabit im Test: So schnell ist das Internet wirklich

Der Flaschenhals

Was bringt diese Geschwindigkeit also in der Praxis? Möglicherweise nicht das, was sich einige erhoffen. Wie viel von den gemessen 927 Mbit tatsächlich bei Notebook, PC oder Smartphone ankommen, variiert stark.

Der direkte Ethernet-Anschluss ans Modem sollte für Stand-PCs und Notebook die höchste Geschwindigkeit bringen. Aber auch das gilt nur für bestimmte Geräte. So schaffte mein Stand-PC, ein etwas älteres Modell mit einem üblichen 1-Gigabit-Netzwerkadapter, durchschnittlich 405 Mbit/s Download beim RTR Netztest. Der Höchstwert war 490 Mbit, der Tiefstwert 280 Mbit. Beim Ookla Speedtest waren es im Durchschnitt 462 Mbit, mit einem Höchstwert von 517 Mbit.

Ein jüngeres, etwa drei Jahre altes Gaming-Notebook von Asus, performante aus nicht nachvollziehbaren Gründen schlecht. Beim RTR Speedtest wurde bei 160 Mbit abgeriegelt. Beim Ookla Speedtest waren es durchschnittlich 236 Mbit, mit maximal 250 Mbit.

Übertragungsrate

Theoretisch sollte es mit nahezu allen Computern mit Ethernet-Stecker möglich sein, die nahezu maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Denn selbst ältere Netzwerk-Adapter unterstützen bis zu 1 Gigabit.

In den Adapter-Optionen von Windows 10 (Systemsteuerung, Netzwerk und Internet, Netzwerkverbindungen, dann Doppelklick auf Ethernet) sieht man die maximal mögliche Übertragungsrate. Dies kann man auch bei WLAN-Verbindungen machen.

Das Asus-Gaming-Notebook zeigte hier etwa eine maximale Übertragungsrate von 866 Mbit/s an. Im Speedtest waren 167 Mbit/s aber das höchste der Gefühle. Selbst wenn also die Hardware theoretisch hohe Geschwindigkeiten unterstützt, kann es durch Treiber, Software oder andere Probleme zu Situationen kommen, in denen die Gigabit-Verbindung nicht das volle Potenzial ausschöpfen kann.