Wie Österreichs Internet-Anbieter bei der Geschwindigkeit tricksen

Musterverfahren

Die AK Wien hat vergangenes Jahr zahlreiche Messungen durchgeführt, bei der die von Mobilfunkanbietern versprochenen Geschwindigkeiten von sieben bis 150 Mbit/s variiert hatten, je nach Tages- und Uhrzeit. Erst vor zwei Wochen hat das Handelsgericht Wien den Mobilfunkanbieter T-Mobile verurteilt, weil er in einer Vertragsklausel extrem niedrige Geschwindigkeiten angegeben und somit eine Haftung quasi ausgeschlossen hatte. „Das kommt dem Ausschluss von der Gewährleistung nahe, obwohl Verbraucher damit manche Dienste wie Videostreaming in HD gar nicht nutzen können“, sagt Zimmer.

Das Urteil ist allerdings erst in erster Instanz gefallen und T-Mobile könnte noch in Berufung gehen. Es zeigt aber, dass manche gelebten Praktiken der Mobilfunkanabieter nicht nur Konsumenten ärgern, sondern durchaus unzulässig sein könnten. Die AK Wien fordert daher einheitliche Standards von der zuständigen Regulierungsbehörde RTR für allen Mobilfunkbetreiber und Internetanbieter. Diese sollten die Geschwindigkeiten und Bandbreiten in einem „realistischen Ausmaß“ angeben müssen, sagt Zimmer.