Zero-Rating macht Handy-Tarife teurer

In den Ländern, in denen derartige Zero-Rating-Angebote zugelassen werden, kommt es zu Preissteigerungen bei den Mobilfunktarifen. Diese werden teurer. „Es ist belegt, dass es zu einer allgemeinen, negativen Preisentwicklung kommt“, so Lohninger.



Doch wie sieht es eigentlich in Österreich aus? „Im EU-Vergleich steht Österreich in Sachen Netzneutralität relativ gut dar. Im letzten Jahr hat sich in Österreich zugunsten der Netzneutralität sehr viel getan“, erklärt Lohninger. Die zuständige Regulierungsbehörde RTR habe ein Verfahren gegen A1 und „Free Stream“ innerhalb eines Monats abgewickelt, so Lohninger. Die Regulierungsbehörde in Deutschland habe für ein ähnliches Verfahren neun Monate benötigt.