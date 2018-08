Was tun, wenn das Internet langsamer ist, als es sein sollte

Mobiles Netz

Für mobile Internetverbindung gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie bei Festnetzanschlüssen. Auch hier werden die versprochenen Geschwindigkeiten oft nicht erreicht, wie die Arbeiterkammer Wien erhoben hat. Die Messungen können hier statt über Web-Angebote auch über Apps durchgeführt werden. Auch hier bietet die RTR eine Lösung für Smartphones und Tablets an.

Bei mobilen Verbindungen ist aber zu beachten, dass in den Verträgen oft geringere Down- und Uploadraten angegeben werden, als in den Werbebotschaften. Im Mobilnetz ist nur die geschätzte maximale und die beworbene Download- und Upload-Geschwindigkeit im Vertrag anzugeben. Die Anbieter legen die Latte hier erfahrungsgemäß eher tief, um nicht in die Verlegenheit einer drastischen oder dauerhaften Unterschreitung zu kommen.