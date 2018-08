Von UTA über Yline bis eTel: Diese Internetprovider sind Geschichte

T-Mobile- und UPC-Chef Andreas Bierwirth hat am Donnerstag die Pläne für das neue gemeinsame Unternehmen vorgestellt und in diesem Kontext auch verkündet, dass die Marke UPC gänzlich verschwinden wird. Damit reiht sich das übernommene Unternehmen in ein in eine Liste zahlreicher anderer Internetanbieter, die im Lauf der vergangenen Jahrzehnte entweder von größeren Konkurrenten übernommen wurden oder in die Pleite schlitterten.