Neue Fotos: Rätselhaftes Roboter-U-Boot Huilong hat Torpedoröhren

Besonders spannend sind die Fotos, die Huilong im Trockendock zeigen. Hier ist zu sehen, dass es 2 Torpedoröhren hat. Vor dem Bug steht eine orangefarbene Ladevorrichtung, mit der üblicherweise Torpedos in die Röhren geladen werden.

Auf weiteren Fotos ist das X-förmige Ruder am Heck gut zu erkennen. Immer mehr moderne U-Boote setzen auf das X-förmige Ruder. In den USA wird etwa die Columbia-Klasse so eines haben, in China die Zhou-Klasse, die kürzlich in der Werft gesunken ist.

