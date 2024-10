Bizarre Boeing 757 hat einen Stealth-Fighter integriert

Boeings Test-Flugzeug The Catfish ist in einer neuen, bemerkenswerten Lackierung aufgetaucht. Die rot-weiß-blauen Farben sind eine Anspielung auf die Bemalung, die dieses Flugzeug ursprünglich als Prototyp der 757-Familie trug.

Manche Modifikationen, die dafür vorgenommen wurden, sind sofort auf den ersten Blick ersichtlich. Eine der auffälligsten Eigenschaften sind die Flügel oberhalb des Cockpits . Form und Dimensionen entsprechen dabei den Flügeln der tatsächlichen F-22. Die Boeing hat also sozusagen einen Stealth-Jet in sich integriert.

Nutzung nach Ende der F-22-Produktion

Nun könnte man sich fragen, wieso die Catfish überhaupt noch fliegt, wo doch die F-22 seit 2011 gar nicht mehr gebaut wird. Das liegt daran, dass die Jets auch nach Produktionsende laufend weiterentwickelt werden. So werden in der 757 Upgrades getestet, bevor sie in den F-22s landen. Deswegen startet die Catfish regelmäßig von den Luftwaffenstützpunkten Edwards in Kalifornien und Nellis in Nevada.

Laut einem früheren Bericht bei Simple Flying fliegt die 757 dabei auch in Testformationen mit mehreren Raptors. Dabei wird etwa neue Software getestet, mit der die Jets automatisch untereinander kommunizieren.