Satelliten statt Radar: So will China F-22 Stealth-Kampfjets orten

Stealth-Technologie ausgehebelt?

Mithilfe dieser Methode könne sowohl ein F-22 Raptor als auch ein F-35 Lightning II enttarnt werden, heißt es in einem Bericht der South China Morning Post SCMP. Die Angaben stützen sich auf eine Fachpublikation, die im chinesischen "Journal of the National University of Defense Technology" erschienen sein soll.

Dass dieser neue Ansatz, Stealth-Fähigkeiten auszuhebeln, tatsächlich funktioniert, wird von Berichten gestützt, die erst im September für Aufsehen gesorgt haben. Mit einer ganz ähnlichen Methode wurde eine kleine Drohne ausfindig gemacht, die eigentlich zu klein für ein herkömmliches Radar ist.

➤ Mehr lesen: Unfreiwillige Hilfe: China spürt mit Starlink Stealth-Flugzeuge auf

Tarnkappenbomber mit Starlink aufspüren

In diesem Fall wurden nicht die Signale des BeiDou-Systems genutzt, sondern die Funksignale der Starlink-Satelliten von SpaceX. So konnte die Position einer DJI Phantom 4 Pro Drohne bestimmt werden, ohne dass dafür auf ein Radar zurückgegriffen wurde.

Bei einem klassischen Radar werden Radarstrahlen losgeschickt, die von Objekten abprallen. Das Radar fängt die zurückgeworfenen Strahlen auf. Je größer das Objekt ist, desto mehr Strahlen werden zurückgeworfen und können aufgefangen werden.

➤ Mehr lesen: F-22 Kampfjets verfolgen Falcon-9-Rakete beim Start