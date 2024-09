Unfreiwillige Hilfe: China spürt mit Starlink Stealth-Flugzeuge auf

Im Gegensatz zu ähnlichen chinesischen Studien, die erforschen, wie sich US-Tarnkappentechnologie aushebeln lässt, hat bei dieser ein Experiment in der realen Welt stattgefunden. Dabei wurde an der Küste von Guangdong eine Drohne des Typs DJI Phantom 4 Pro über das Südchinesische Meer geflogen.

Sie tauchte am Bildschirm der Forscher auf – obwohl keine Radarstrahlung in Richtung der Drohne geschickt wurde. Sie nutzten lediglich eine Empfangsantenne in der Größe einer Bratpfanne. Möglich wurde das durch eine Methode, die bisher nur in der Theorie existierte.

So funktioniert ein Radar

Klassisch funktioniert ein Radar so: Es werden Radarstrahlen losgeschickt, die von Objekten abprallen. Das Radar fängt die zurückgeworfenen Strahlen auf. Je größer das Objekt ist, desto mehr Strahlen werden zurückgeworfen.

Flugzeuge mit Stealth-Technologie nutzen bestimmte Rumpfformen und Beschichtungen, um die auftreffenden Radarstrahlen zu zerstreuen. Dadurch prallen weniger davon zum Radar zurück. Man spricht dann von einem kleinen Radarquerschnitt. Umso kleiner der ist, umso schwerer kann ein Objekt vom Radar aufgespürt werden.