US Air Force zahlt Vermögen für Seifenspender

Wenn man für etwas mehr bezahlt, als es wert ist, ärgert man sich. Vielleicht hilft es künftig, in solchen Situationen an folgende Geschichte der US-Luftwaffe zu denken. Die US Air Force hat nämlich für ihre C-17 Globemaster III Seifenspender angeschafft und dafür ebenfalls etwas mehr Geld hingelegt als notwendig.

Funktion ident

Nun könnte man einwerfen, dass Einrichtungsgegenstände in Flugzeugen vielleicht spezielle Voraussetzungen erfüllen müssen. Auch darauf geht der Bericht ein. So heißt es: “Die Funktion dieser Seifenspender ist ident, egal ob sie in einer privaten Küche oder einem privaten Badezimmer, in Badezimmern von Restaurants oder in einer Flugzeugtoilette verwendet werden“.

