US Air Force zeigt Bilder von scharfer Hyperschallrakete

Aufgenommen wurde die Bilder Ende Februar auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Guam im Pazifik. Die Fotos zeigen eine Hyperschallrakete vom Typ AGM-183A , die auf einer Tragfläche eines B-52H-Bombers angebracht ist.

In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig geworden um die neuartigen Hyperschallwaffen der US Air Force . Es hieß sogar, dass das Programm eingestellt wurde. Umso überraschender ist es, dass die US-Luftwaffe nun einige Fotos veröffentlicht hat, auf denen eine scharfe Hyperschallrakete zu sehen ist.

Die Hyperschallrakete der US Air Force vom Typ AGM-183A (März 2024)





Die Hyperschallrakete der US Air Force vom Typ AGM-183A (September 2023)



Trainings mit neuer Hyperschallwaffe

Auf der Andersen Air Force Base in Guam würden derzeit Tests mit der Hyperschallrakete durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung der US-Luftwaffe. Demnach werden Soldat*innen mit den Grundlagen der Hyperschalltechnik und den damit verbundenen taktischen Diskussionen vertraut gemacht.

Im Mittelpunkt würden dabei das ARRW-Programm (Air-launched Rapid Response Weapon) sowie das HACM-Programm (Hypersonic Attack Cruise Missile) stehen, heißt es von der US Air Force. Auch andere Programme, die sich in Entwicklung befinden, sollen bei den Trainings in Guam eine Rolle spielen.

