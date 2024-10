Video zeigt humanoiden Roboter von Boston Dynamics beim Arbeiten

Man sieht, wie Atlas in einer Fabrik selbstständig Motorkappen in einen Container einschlichtet.

Der US-Roboterhersteller Boston Dynamics zeigt auf YouTube ein neues Video, in dem man seinen humanoiden Roboter Atlas in der Fabrik autonom arbeiten sieht. Atlas greift Motorkappen , die in einem Container eingeschlichtet sind, und trägt sie dann zu einem zweiten. Er arbeitet dabei zügig und effizient.

Atlas kann Behälter sehen

Im Begleittext zum nun veröffentlichten Video wurden auch weitere Details über den Roboter verraten. Etwa, dass Atlas ein KI-Lernmodell zur visuellen Erkennung nutzt, um die Position von Umgebungsmerkmalen und einzelnen Behältern zu erkennen und zu lokalisieren. „Der Roboter nutzt eine spezielle Strategie zum Greifen und schätzt kontinuierlich den Zustand der zu handhabenden Objekte ein, um eine Aufgabe zu erledigen“, steht dort.

Noch ist Atlas nicht am Markt. Im Frühjahr hat Boston Dynamics aber erklärt, dass aus Atlas ein ähnlich erfolgreiches Produkt wie sein Roboterhund Spot werden soll. „In den kommenden Monaten und Jahren wollen wir zeigen, was der dynamischste humanoide Roboter der Welt wirklich leisten kann — im Labor, in der Fabrik und in unserem Alltag“, sagte Boston Dynamics im Frühjahr.