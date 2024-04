Boston Dynamics stellt neuen humanoiden Roboter vor

Der humanoide Atlas-Roboter von Boston Dynamics sorgte in den vergangenen Jahren regelmäßig für Verblüffung. Er konnte Parkour laufen, tanzen und Kisten stapeln und vieles mehr. Am Mittwoch wurde er in den Ruhestand geschickt . Wenige Stunden später wurde eine völlig neue Version des Roboters vorgestellt .

Boston Dynamics war mit Atlas ein Pionier bei humanoiden Robotern. Der südkoreanische Autobauer Hyundai , zu dem die Firma inzwischen gehört, will die den Atlas-Roboter testweise in der Produktion einsetzen.

BMW, Mercedes und Tesla

Inzwischen gibt es mehrere Unternehmen, die solche Maschinen entwickeln und auch in den Alltag bringen wollen. So hatte das Start-up Figure im Januar mit BMW vereinbart, in Zukunft Roboter für den Einsatz in der Autoproduktion im US-Bundesstaat South Carolina zu liefern.

Mercedes will Roboter der Firma Apptronik in der Fertigung testen. Beim Elektroauto-Hersteller Tesla lässt Tech-Milliardär Elon Musk einen Roboter mit dem Namen Optimus entwickeln und sagt, dieser könnte irgendwann wichtiger als die Fahrzeugproduktion werden.