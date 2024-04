Boston Dynamics schickt humanoiden Roboter mit Fail-Video in den Ruhestand

Humanoide Roboter sind aktuell gefragt in der Industrie. Immer mehr Unternehmen testen sie für den Einsatz in Fabriken. Erst im Februar teilte Boston Dynamics ein Video , das die Fähigkeiten von Atlas demonstriert. Deswegen kommt die Ankündigung, Atlas nicht weiterzuentwickeln, überraschend.

Das Unternehmen hat sich bisher nicht dazu geäußert, warum sie sich von Atlas verabschieden. Eine Vermutung ist, dass sie stattdessen eine neue Roboter-Plattform vorstellen könnten. Im Video betont Boston Dynamics zudem, dass man sich vom "hydraulischen" Roboter verabschiede. Also ist auch eine Atlas-Version mit veränderter Technik denkbar.

Einsatz in der Industrie

Wie etwa IEEE Spectrum ausführt, konzentriert sich Boston Dynamics zunehmend auf die Kommerzialisierung von Robotern. Eine hydraulische Bauweise ist dafür aber ungeeignet, weil Flüssigkeit aus dem Roboter auslaufen kann. Auch der Roboterhund Spot, ebenfalls von Boston Dynamics, wurde nach einer hydraulischen Variante in eine elektrische umgebaut und ist inzwischen weltweit in der Industrie im Einsatz. Daher liegt es nahe, dass eine neue Version von Atlas, z.B. für den Einsatz in Fabriken und auf Baustellen, in den Startlöchern steht.