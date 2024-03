Im Mercedes-Werk arbeiten jetzt humanoide Roboter

Neben BMW setzt nun auch Mercedes-Benz auf humanoide Roboter in seinen Werken. Apollo soll den menschlichen Arbeitern helfen.

Mercedes-Benz hat sich mit dem US-amerikanischen Robotik-Unternehmen Apptronik zusammengetan, um Roboter für die Werke des deutschen Autobauers zu entwickeln. Im Pilotversuch wird Apollo neben menschlichen Arbeiter*innen in der Fabrik arbeiten, wie Apptronik in einer Presseaussendung mitteilt . Die Zusammenarbeit mit Mercedes machte Apptronik kürzlich auch auf Twitter öffentlich.

Automatisierung von einfachen Aufgaben

Zunächst soll Apollo vor allem repetitive, weniger anspruchsvolle Aufgaben am Fließband übernehmen: Der Roboter soll Teile den menschlichen Arbeitskräften bringen, damit sie diese zusammenbauen können. Später soll der Roboter dann die zusammengebauten Teile zu einem anderen Ort in der Fabrik bringen.

„Mercedes plant, Robotik und Apollo zur Automatisierung von niedriger, körperlich fordernder praktischen Tätigkeiten zu nutzen – es ist ein Modellfall, den andere Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren nachahmen werden“, sagte Jeff Cardenas, CEO von Apollo in der Presseaussendung. „Als wir mit dem Bau von Apollo begannen, war eine Vereinbarung wie jene, die wir heute mit Mercedes-Benz bekannt geben, unser Traumszenario“. Ihr Auftraggeber Mercedes-Benz verfolge laut Aussendung allerdings nicht das Ziel, menschliche Arbeitskräfte ganz zu ersetzen. Stattdessen wolle das Unternehmen nur Lücken im Produktionsprozess schließen. An welchen Standorten der Roboter genau eingesetzt wird, geht aus der Aussendung nicht hervor.

Roboter kann 24 Kilo Gewicht tragen

Apollo ist ca. 178 cm groß und wiegt etwa 72 Kilogramm. Er soll einmal voll aufgeladen 4 Stunden lang betrieben und ein Gewicht von 24 Kilogramm tragen können. Es ist nicht der einzige Roboter von Apptronik. Das Unternehmen hat in seiner Produktpalette 10 weitere Roboter, darunter auch Valkyrie, der von der NASA eingesetzt wird.

Auch andere Autohersteller wie BMW setzen auf Roboter in ihren Werken. Bei BMW arbeitet etwa Figure. Auch Tesla entwickelt einen humanoiden Roboter stetig weiter, der künftig in verschiedenen Fabriken arbeiten könnte.